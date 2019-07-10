"تشجيع خاص لمحو مرارة الخروج".. جماهير ستاد القاهرة تدعم فضل

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- علاء أحمد: تلقى محمد فضل مدير اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية، تحية خاصة من الجماهير الحاضرة في ستاد القاهرة لمتابعة مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا، بربع نهائي كأس الأمم الإفريقية. وظهر محمد فضل في مباراة مصر وجنوب إفريقيا، بثمن النهائي، حزينا بعد خسارة الفراعنة بهدف نظيف، ليودع البطولة. ولأن حلاوة النجاح تمحو مرارة وداع المنتخب، وجهت الجماهير هتافها لفضل، بعد الشكل التي ظهرت عليه الاستادات المستضيفة لبطولة كأس الأمم. واحتشدت الجماهير في ستاد القاهرة، بعد شراء التذاكر الخاصة بمباراة جنوب إفريقيا ونيجيريا، قبل وداع المنتخب المصري للبطولة على يد منتخب البافانا بافانا.

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