"متلازمة الحب".. نجم نيجيريا يتجاهل "ضغوط ربع النهائي" ويداعب طفلة مصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - علاء أحمد: تناسى شيدوزي أوازيم مدافع المنتخب النيجيري ونادى ريزا سبور التركي ضغوط المواجهة المهمة والصعبة أمام جنوب أفريقيا بربع نهائى بطولة كأس الأمم وتفرغ لمداعبة طفلة مصرية قبل المباراة. والتقطت عدسة "الخليج 365" مداعبة النجم النيجيري لطفلة مصرية من أصحاب الهمم ومجاراتها وسط مراقبة زملائه.

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