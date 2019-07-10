محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
صرح أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال بأن نجم فريقه ساديو مانى لم يكن في المستوى المطلوب خلال الشوط الأول، قائلًا بأن الجماعية سر النجاح في الوصول لنصف نهائي أمم إفريقيا.
وقال أليو سيسيه في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب الفوز على بنين يوم الأربعاء أنه لعب على الثغرات في الفريق المنافس، لكنه شدد على أن أداء مانى لم يكن جيدًا في الشوط الأول ولكن تحسن في الشوط الثاني.
وأوضح المدرب السنغالي أنه حضر إلى مصر ولديه أمل كبير في أن يصل إلى النهائي وأنه يتعامل مع هذا الأمر خطوة خطوة وسيبذل جهدًا كبيرًا للوصول إلى النهائي مشددًا على أن لديه لاعبين مؤهلين للاستمرار في البطولة إلى أبعد خطوة وأن الروح الجماعية هي سر نجاح الفريق حتي الآن.
واختتم المدير الفني لمنتخب السنغال بالتأكيد صعوبة مواجهة مدغشقر أو تونس وصفًا المتأهل منهما بأنه سيكون علي مستوي عالي.
وينتظر المنتخب السنغالي تحديد المنافس الذي سيواجهه في نصف نهائي البطولة من لقاء تونس ومدغشقر غدًا الخميس، على أن يقام نصف النهائي 14 يوليو الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب السنغال: أداء مانى لم يكن جيدًا الشوط الأول.. والجماعية سر النجاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.