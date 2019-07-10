سألنا عن تدريب رينارد للمنتخب فكانت النتيجة: لا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

طرح "مصراوى " أمس على متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " سؤالا حول خليفة أجيرى يتضمن ترشيحاً، لاسم الفرنسي هيرفي رينارد لاختياره مديرا فنيا للمنتخب المصرى بعد الإقصاء من دور ال 16 من بطولة أمم افريقيا مصر 2019.

ويأتى السؤال ضمن أسئلة ست ستتناول أهم المرشحين وردود أفعال الناس على ترشيحهم وقبولهم أو رفضهم لهذا الترشيح فى إطار اهتمام الرأى العام بخليفة المدير الفنى المكسيكى الذى أخفق فى أول اختبار فى أهم بطولة قارية والمقامة على أرض مصر.

ورفض معظم المتفاعلين مع السؤال على صفحة "الخليج 365" على فيس بوك ترشيح رينارد لتدريب منتخب مصر خلفًا لخافيير أجيري، المدير الفني السابق للفراعنة، الذي أقاله هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق.

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فقد رفض نحو 495 زائرا تولي المدرب الفرنسي مسئولية تدريب المنتخب بنسبة 64.9% من إجمالي 763 تعليقا تفاعلوا مع السؤال المطروح. ووافق نحو 164 زائرا بنسبة 21.4% من إجمالي التعليقات، ولم تشارك نسبة 14.4% في الإجابة. حيث اكتفوا بالتعليق فقط.

ورأى الموافقون إن المدرب الفرنسي يمتلك خبرة عريضة بالكرة الأفريقية ولديه القدرات لبناء منتخباً جديداً. فيما رأى المعارضون أن التجربة أثبتت أن المدرب الوطني هو الأجدر بقيادة المنتخب بالإضافة إلى خروج رينارد بمنتخب المغرب من دور الـ 16 ، وطرح غير المشاركين في الإستفتاء أسماء أخرى مثل: طارق العشري، حسام حسن، مختار مختار، ، عماد النحاس، حسن شحاتة .

وتستكمل بوابة مصراوى أسئلته على حسابها على فيس بوك طوال أسبوع كامل حول خليفة أجيرى.