مانشستر سيتي يعلن عن موعد زيارته لمصر

أعلن نادي مانشستر سيتي عبر موقعه الرسمي، عن موعد زيارته المنتظرة إلى مصر، خلال جولته العالمية، لعرض بطولاته.
وسيتواجد السيتي في مصر خلال الفترة من 12إلى 15 سبتمبر لعرض بطولاته للجمهور، وتستمر الجولة لمدة 6 أشهر، حيث تسافر الكؤوس إلى دول مختلفة
وتعد هذه المرة الثانية على التوالي التي يقوم بها مانشستر سيتي بجولة تفقدية حول العالم، وقام بالتواجد في مصر الموسم الماضي لمدة يومين وقام بزيارة العديد من الأماكن الاثرية.
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