المقاولون يحاول إقناع أحمد علي بالاستمرار لموسم واحد

يحاول مسؤولو المقاولون العرب اقناع أحمد علي مع هداف الدورى، البقاء لمدة موسم واحد مع الفريق. يأتى ذلك وسط أنباء عن وجود عرض كبير من نادى بيراميدز لضم اللاعب، الذي يرحب بالرحيل والأنتقال لبيراميدز. لضم اللاعب، الذي يرحب بالرحيل والأنتقال لبيراميدز. ويتصدر أحمد علي، قائمة هدافين الدوري، برصيد 18 هدفًا. ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 48 نقطة، ويستعد ذئاب الجبل لمواجهة الأهلى فى المباراة المؤجلة من عمر الجولة 33 بالدوري العام، والمرتقب إقامتها عقب انتهاء كأس الأمم الأفريقية التى تختتم فى 19 يوليو الجاري.

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