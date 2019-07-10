رمضان درويش لاعب الجودو: سعيد لحصولي على الميدالية الذهبية في كندا

أعرب رمضان درويش لاعب منتخب الجودو، عن سعادته البالغة بعد حصوله على الميدالية الذهبية في البطولة التي أقيمت في كندا، حيث ذكر أن هذه البطولة كانت مهمة جدًا بالنسبة حيث كان تصنيفه العالمي بدأ في التراجع بعد الإصابة التي تعرض لها، وأحجبته عن المشاركة في أربع بطولات سابقة.
وأضاف "درويش"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، والذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن هذه البطولة كانت جيدة له من أجل استعادة تصنيفه قبل بطولة العالم التي ستقام في طوكيو 2020، حيث ذكر أنه استعد للبطولة من خلال معسكر في كرواتيا، ثم بعد ذلك معسكر في
وأشار إلى أن حصوله على الميدالية الذهبية كانت بفضل الله، حيث إن كل من شارك في البطولة مُصنفين عالميًا، وقابل في أول مباراة له لاعب أمريكي ثم لاعب كندي، ثم بعد ذلك لاعب برازيلي، وفي المباراة النهائية خاضها ضد لاعب كندي من اصول مصرية.
وتابع :" الهدف الأساسي من مشاركتي في البطولة دي هي بطولة طوكيو 2020، منتظرين توفيق ربنا ودعوات الشعب المصري".
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