المنتخب الأوليمبي يخوض معسكر في أكتوبر المقبل

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أن الفريق القومي، سيخوض معسكره خلال التوقف الدولي في أكتوبر المقبل داخل مصر، ويتخلله وديتين أفريقيتين. في أكتوبر المقبل داخل مصر، ويتخلله وديتين أفريقيتين. وقال غريب في تصريحات خاصة، إن المعسكر الأخير للمنتخب الأوليمبي قبل بطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، سينطلق يوم 25 أكتوبر المقبل.

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