المشرف العام على المقاولون يؤكد دعم الفريق قبل نهاية الموسم

أكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العالم على نادي المقاولون العرب، أن مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح، يقف بجانب الجهاز الفني والاعبين من

أجل إنهاء الدورى بمستوى يليق بسمعة المقاولون.

وأكد محمد عادل، أن سيتم دعم الفريق بعدد من الاعبين المتميزين خلال

المرحلة المقبلة وراهن على الفريق فى الدورى المقبل.

وطالب عادل، الجميع بنسيان ما حدث لنا في لبطولة الافريقية والسعي جاهدين لإنقاذ الموقف قبل التصفيات المقبلة من أجل بناء جيل جديد يشرف مصر فى الفترة المقبلة.