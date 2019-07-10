أقيم فجر اليوم الأربعاء، عرض المصارعة الحرة "سماك داون"، والتي تشهد كل أسبوع عرضًا جديدًا. وجاءت نتائج المصارعة الحرة لهذا الأسبوع كالتالي: النزال الأول شينسكي نكامورا -يهزم- فـــيـــن بــالـــور. النزال الثاني نكي كروس -تهزم- كـارمـيـلا. Advertisements النزال الثالث أوتــيــز -يهزم- دانيال براين واكزافيير وودز. النزال الأخير رومان رينز -يهزم- دولف زيجلر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على نتائج عرض "سماك داون" لهذا الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.