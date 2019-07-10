مدرب بنين: أشعر بالإحباط بعد وداع أمم أفريقيا

أكد ميشيل دوسييه المدير الفني لمنتخب بنين أنه يشعر بالإحباط بعد الخسارة من السنغال، في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية2019، وتوديع البطولة.

وقال ميشيل "أشعر بالإحباط ولكني فخور جدا باللاعبين، الذين قدموا مستوي جيد طوال الفترة الماضية".

وتابع "كان تحدي كبير لنا أن نلعب مع

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أكبر الفرق في افريقيا، وان اللاعبين كانت لديهم عزيمة قوية ولكن توقفت اليوم، على الرغم من إنني كنت أتمنى الإستمرار في البطولة أكثر من ذلك".

وشدد ميشيل علي أن السنغال فريق قوي جدا، ويملك

العديد من اللاعبين المميزين القادرين علي أحداث الفارق وعلي رأسهم ماني.

أوردف " منذ أن توليت المسئولية الفنية للمنتخب، وانا أسعى لترك بصمة مميزة، ولا أفكر حاليًا في المستقبل".

وأشار إلى أن عقده مع المنتخب مستمر وسيكمل المشوار مع الفريق، مشددا علي أنه سيسعي للتعلم من بطولة الأمم الأفريقية الحالية، من أجل خوض تصفيات كأس العالم المقبلة.