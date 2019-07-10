"الكاف" يكشف عن نظام التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن النظام الجديد لتصفيات كأس العالم 2022 والتي ستستضيفها قطر، حيث سيشارك 5 منتخبات بعد تخطي 3 مراحل للتصفيات.
ستقام التصفيات على 3 مراحل وهي الدور التمهيدى والذى يضم المنتخبات الـ26 الأعلى تصنيفًا ولن يخوضوا الدور التمهيدي، في حين يخوض هذه المرحلة 28 منتخبا.
المنتخبات الـ14 الأعلى في التصنيف من بين المنتخبات
وسوف تضم المرحلة الثانية من التصفيات المنتخبات الـ14 المتأهلة من الدور التمهيدي والتي ستنضم إلى المنتخبات الـ26 في دور المجموعات على أن يتم تقسيمها
وسوف تجرى قرعة دور المجموعات على تقسيم المنتخبات الأربعين إلى 4 مستويات وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي على أن تضم كل مجموعة منتخبا من كل مستوى.
أما المرحلة الثالثة فيتم فيها،تقسيم أصحاب الصدارة في المجموعات العشر إلى مستويين وفقًا لتصنيف فيفا الشهري على أن تلعب المنتخبات الخمسة أصحاب الصدارة وفقًا للتصنيف مع أحد المنتخبات الأقل في التصنيف على أن يقام لقاء الذهاب على أرض صاحب التصنيف الأقل.
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