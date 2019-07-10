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جاريث بيل يرفض الرحيل إلى الدوري الصيني

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أشارت تقارير صحفية إسبانية أن اللاعب الويلزي جاريث بيل نجم ، قد ينتقل إلى الدوري الصيني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن جاريث بيل لاعب نادي ريال مدريد الاسباني يرفض الرحيل

إلى الدوري الصيني، علي الرغم من عدم وجود فرصة له للمشاركة في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة أن بيل في حالة رحيله عن ريال مدريد، فإنه يفضل الانتقال

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إلى نادٍ في أحد البطولات الأوروبية الكبرى.

وتداولت أنباء في الفترة الماضية، عن رغبة بعض أندية الدوري الصيني في التعاقد مع الجناح الويلزي.

والجدير بالذكر ان عقد بيل يستمر مع ريال مدريد حتي السنوات الثلاث المقبلة، ويحصل في الموسم الواحد على أجر سنوي يبلغ 17 مليون يورو.

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