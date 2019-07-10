المقاولون العرب يهنئ لاعبيه بالتأهل لبطولة العالم للتايكوندو

هنأ نادي المقاولون العرب، جنا أحمد صبري، وكريم وائل، لاعبا التايكوندو بالنادى لتأهلهم مع المنتخب الوطني للناشئين تحت لتأهلهم مع المنتخب الوطني للناشئين تحت14 عاما، إلى بطولة العالم بأوزبكستان. ويستعد المنتخب المصري للمشاركة في بطولة العالم بأوزبكستان في مطلع الشهر المقبل.

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