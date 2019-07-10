صورة | تصرف قبيح من بيبسي حول إعلان “الاعتذار واجب”!

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وقعت شركة بيبسي مصر في سقطة اقتصادية رياضية لن تنسى حين قررت توضيح موقفها تجاه الإعلان المسُرب لبعض لاعبي منتخب مصر بعد أربعة أيام من توديع كأس أمم أفريقيا 2019.

ووجهت هجمة شرسة للشركة بعد تسريب إعلان حمل عنوان “الاعتذار واجب” ظهر فيه بعض اللاعبين الذين شاركوا في هزيمة مصر أمام جنوب أفريقيا في ثمن نهائي كأس الأمم، وهم “طارق حامد ومحمود علاء ومحمود تريزيجيه وأحمد المحمدي ودونجا وكوكا”.

ولم ترض كلمات وطريقة عرض الإعلان الجماهير المصرية في تفاعلهم مع الفيديو المسرب بمواقع التواصل الاجتماعي منذ صباح اليوم الاربعاء.

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كما تحدث محلل قنوات بي إن سبورتس وأسطورة منتخب مصر والنادي الأهلي “وائل جمعة” عن الأمر في تغريدة نشرها على تويتر، قال فيها “قمة الفشل أن تُحضر لفشل قبل بداية عملك. عن لاعبي المنتخب الذين لا يستحقون قميص بلدنا الغالي”.

وقال وائل جمعة ذلك بناء على التوضيح الذي نشرته شركة بيبسي بأن الإعلان تم تصويره قبل بدء البطولة وليس بعد الخروج المدوي للحدث المقام على أرض مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري.

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وأكدت بيبسي في بيانها القبيح، أن الفيديو تم تسريبه عن طريق الخطأ ومضمونه قد حُرف، مشيرة إلى أن الفيديو مُعد له قبل بدء مشوار الفراعنة في بطولة أمم أفريقيا 2019.

وافتتحت شركة بيبسي بيانها الرسمي، قائلة “تؤكد شركة بيبسيكو مصر أن هذه النسخة من اعلان اعتذار بعض لاعبي المنتخب الوطني، تم تحريفها وتسريبها، وجاري التحقيق مع الأطراف المعنية للوصول إلى أسباب تداول هذه النسخة المحرفة على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضاف البيان “بيبسيكو مصر قامت بتشكيل لجنة من المسؤولين والمختصين بالشؤون القانونية للتحقيق فيما حدث، لمعرفة كيف تم نشر هذه النسخة غير الرسمية من هذا الإعلان بعد تحريف رسالته الأساسية الإيجابية والتي كانت (الكورة لسه في ملعبنا)، كدعم للاعبي المنتخب وتحفير الجماهير المصرية الوفية في حالة الأداء غير الموفق في الأدوار الأولى فقط من البطولة”.

واستدرك البيان “عندما تحقق الفوز لمنتخبنا والصعود كأول مجموعة، تقرر عدم نشر النسخة الرسمية، إلا أنه عقب الخروج من دور الـ 16 فوجئنا بتداول الإعلان بعد تحريف رسالته الأساسية إلى (الاعتذار واجب)”.

وختمت بيبسي مصر “منذ بداية تداول النسخة غير الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قامت الشركة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحذف هذه النسخة عن طريق التواصل مع المواقع التي قامت بتداولها، وتؤكد شركة بيبسيكو مصر حرصها الدائم على الشفافية في توضيح الحقائق وأنها لن تتهاون في معاقبة كل المسؤولين عن هذه الواقعة”.

فيديو اعلان الاعتذار واجب