ماتا يعترف بالأسباب التي دفعته لتمديد عقده مع مانشستر يونايتد

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كشف صانع الألعاب الإسباني المخضرم “خوان مانويل ماتا” عن الأسباب التي دفعته نحو تمديد عقده مع مانشستر يونايتد لموسم جديد خلال حديث صحفي من أستراليا حيث يقضي رجال سولشاير فترة الإعداد للموسم الجديد هناك.

ورفض ماتا فكرة العودة إلى الليجا في الميركاتو الصيفي الحالي، رغم تلقيه لعرض جاد آرسنال وآخر من برشلونة، فضلاً عن صده لمحاولة فريقه السابق “فالنسيا” لاستعادته.

وقال ماتا “أردت البقاء وتقديم كل ما لديّ لإعادة مانشستر يونايتد إلى مكانته الطبيعية في أعلى القمة. هذا النادي يحظى بجماهير رائعة تواصل دعمها وتشجيعها حتى في أصعب الأوقات”.

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وأضاف “لا أتخيل كيف سيكون مقدار دعمهم وتشجيعهم عندما نفوز بإحدى البطولات الكبرى (البريميرليج أو دوري أبطال أوروبا)، وذلك سبب آخر لرغبتي في الاستمرار”.

وعن الأسباب التي دفعته للتوقيع على عقد جديد ورفض برشلونة وفالنسيا، أجاب ماتا “اتخذت قراري بناءً على عدة أسباب، أولها أنني أشعر بالانتماء لمانشستر يونايتد، وهذا شعور خاص وفريد من نوعه بالنسبة لي”.

وختم حديثه “لو هناك ثلاثة أو أربعة أندية كبيرة حول العالم، فمانشستر يونايتد أحد تلك الأندية”.