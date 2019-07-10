السنغال تنهي مغامرة بنين وتتأهل إلى نصف نهائي كاس أفريقيا

حقق منتخب السنغال فوزًا مستحقًا على بنين بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، ليتأهل أسود التيرانجا إلى المربع الذهبي لبطولة الأمم الأفريقية مصر 2019.



ويدين المنتخب السنغالي للاعبه إدريسا جاي جابا الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 70، ليضرب أسود التيرانجا موعدًا مع الفائز في مباراة تونس ومدغشقر في الدور نصف النهائي للبطولة القارية.



الشوط الأول



منتخب السنغال بدأ المباراة مهاجمًا، بينما لعب منتخب بنين بأسلوبه الدفاعي، المعتمد على المرتدات الهجومية، وراهن على التكتل في الدفاع والوسط، لإيقاف مفاتيح اللعب السنغالي.



وفشل منتخب السنغال في استثمار الضغط الذي مارسه، حيث بدأ منتخب بنين منذ الدقيقة 20، يمارس حقه في الهجوم، من تسديدة سوكو التي مرت بجوار المرمى السنغالي.



تلتها محاولة أخطر من ركلة حرة نفذها نفس اللاعب، بعدما وصلت الكرة لمهاجم بنين بوتي، الذي أكملها بكعبه، ومرت الكرة محاذية للمرمى، في الدقيقة 25، وكادت أن تخدع حارس السنغال.



وفي الدقيقة 31، مرر ماني كرة ذكية لنيانج في مربع العمليات، غير أن الحارس البنيني كان أسرع.



ونزل الإيقاع في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول، ونجح منتخب بنين بذكائه في امتصاص ضغط المنتخب السنغالي، الذي نقصته اللمسة الأخيرة.



وأنهى منتخب السنغال الشوط الأول بقوة، وأضاع فرصة سهلة أمام المرمى عبر لعبة مشتركة بين كيتا بالدي وإدريسا جاي وشيخو كوياتي، لم يكتب لها النجاح في الشباك.



الشوط الثاني



مع انطلاق الشوط الثاني بدقيقتين، شن لاعبو بنين هجمة من الجهة اليمنى، ووصلت الكرة لبوتي أمام المرمى وسدد، لكن الحارس جوميز تصدى للكرة بنجاح.



وشهدت الدقيقة 58، ركلة حرة للسنغال قرب خط مربع العمليات، نفذها سايفي بقوة، لكن الكرة مرت دون أن تشكل خطورة.



وانفرد لاعب السنغال سابالي بالحارس ألاجبي من الجهة اليسرى، وسدد بقوة في الدقيقة 66، لكن الكرة ذهبت عاليًا.



وكاد جوميز حارس السنغال أن يسجل هدفًا للسناجب بالخطأ في مرماه، عندما حاول تمرير الكرة لأحد زملائه، لكن القدر كان رحيمًا به ومرت الكرة بمحاذاة خط المرمى الركنية.



وفي الدقيقة 70 انطلق إدريسا جابا جاي من الخلف وتوغل في مربع العمليات بعد لعبة مشتركة مع ساديو ماني، لينفرد بالحارس ألاجبي وسدد بقوة على يمينه، ليسجل الهدف الأول للسنغال.



ومباشرة بعد الهدف، تحصل ماني على الكرة أمام المرمى وسدد بقوة، إلا أن الحارس ألاجبي تألق وتصدى للكرة.



وسجل ماني هدفًا في الدقيقة 72 بعد انفراده بالحارس، ورفضه الحكم المساعد بدعوى التسلل، واضطر الحكم الجزائري مصطفى غربال اللجوء لتقنية الفار، الذي أكد صحة القرار وعدم احتساب الهدف.



وواصل منتخب السنغال هجومه، ولم يكن ماني محظوظًا في فرصتين أمام المرمى، وزادت صعوبة منتخب بنين بعد طرد المدافع فيردون، إثر تدخله على جابا في الدقيقة 82.



وعرف منتخب السنغال كيف يحافظ على هدفه حتى نهاية اللقاء، ليحجز بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي.



المصدر: موقع كورة