اونلاين | لايف GOAL: مشاهدة مباراة جنوب افريقيا ونيجيريا بث مباشر Yalla twitch اون لاين كورة ستار ماتش جنوب افريقيا plus

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يلا شوت بلس مباراة منتخب نيجيريا ضد نظيره منتخب جنوب أفريقيا يوم الأربعاء المقبل 10 يوليو في الساعة التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، Yala shoot plus مباراة نيجيريا ومنتخب جنوب أفريقيا يلا تابع المباراة كاملة بدون تقطيع عبر اليوتيوب.

بث الاسطورة للمباريات LIVE7HD وتذاع جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 عبر قناة تايم سبورت على التلفزيون المصري الأرضي، وعلى قناة بين سبورت ماكس 1 و 2 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات، مبارة منتخب نيجيريا ومنتخب جنوب أفريقيا بين ماتش BEIN MATCH.

كورة ستار ويملك المنتخب المصري الرقم القياسي في عدد الألقاب بكأس أمم أفريقيا إذ توّج بالبطولة 7 مرات آخرها في 2010، kora star وسُحب التنظيم من الكاميرون بسبب عدم جاهزية الملاعب والبنية التحتية لإستقبال المنتخبات المشاركة والجماهير المتابعة للبطولة القارية العريقة kol7sry.

كول كورة ويأتي التشكيل المتوقع لمنتخب نيجيريا في مواجهة منتخب جنوب أفريقيا COOL KORA :-

حراسة المرمى : دانيال أكبيي.

خط الدفاع : أولا أينا - كينيت أوميرو - وليام تروست - شيدوزي أوازيم.

خط الوسط : ويلفريد نديدي - أوجينكارو إيتيبو - أحمد موسي - أليكس أيووبي - موسيس سيمون.

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خط الهجوم : أوديون إيجالو.

بينما يأتي التشكيل المتوقع لمنتخب بنين في مواجهة منتخب نيجيريا :-

حراسة المرمى : دارين كيت.

خط الدفاع : سيفيسو هلانتي - بوهلي مخوانازي - ثولاني هلاتشوايا - ثامسانكا مكيزي.

خط الوسط : كاموهيلو موكوتجو - ديان فورمان - بونجاني زونجو.

خط الهجوم : بيرسي تاو - ليبو موثيبا - ثيمبينكوسي لورش.

كورة توداي وفاز منتخب جنوب أفريقيا على منتخب مصر صاحب الأرض والجمهور، KORA2DAY بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، بعدما قدم مباراة كبيرة أمام الفراعنة، وكان قد نجح منتخب نيجيريا في تحقيق الفوز على منتخب الكاميرون، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد الاسكندريه، ضمن منافسات دور الثمن نهائي، يلا لايف YALLA LIVE مباراة منتخب نيجيريا ومنتخب جنوب أفريقيا KORAHD.