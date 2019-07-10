اونلاين | يلا Goal: مشاهدة مباراة جنوب افريقيا ونيجيريا بث مباشر kora match يلا شوت الشوط الاول NTV Spor ماتش نيجيريا live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا Goal: مشاهدة مباراة جنوب افريقيا ونيجيريا بث مباشر kora match يلا شوت الشوط الاول NTV Spor ماتش نيجيريا live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم لكم موقع "الفجرالرياضي" خدمة بث مباشر لمباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا اليوم الاربعاءكورة اون لاين kora onlineمتابعة حصرية لكأس أمم افريقيا وتعد هذه المباراة من أقوى مباريات كأس الامم في دور ربع النهائي في الكان الافريقي التي تستضيفها مصر وبدات من 21 يونميو وستنتهي يوم 19 يوليو ويمتلك كلا المنتخبين طموح الصعود الى نصف نهائي الاميرة السمراء وتب عبر موقع youtube live hd يوتيوب لايف اتش دي وقد فازت جنوب افريقيا على منتخب مصر في مباراة قوية انتهت بهدف قاتل في الدقيقة 84 من عمر المباراة واقضاء منتخب الفراعنة من دور ال16 وفازالمنتخب النيجيري على منتخب الكاميرون واقضاءه من دورال16 وكانت مباراة قوية ومثيره وكثيرة الاهداف yalla shoot 7asry.

موعد مباراة نيجيريا امام جنوب افريقيا yalla shoot 7asry

ويلتقي المنتخب الجنوب أفريقي نظيره منتخب نيجيريا على ملعب ستاد السويس اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشره بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت تونس والمغرب كورة ستار kora star وتنقل المباراة حصريا عبر قنوات بي ان سبورتس خلال قناة بي ان سبورت 1 ماكس وبي ان سبورت اتش دي 2 وعبر البث الارضي قناة تايم سبورت المعلقين علي محمد علي kora hd كورة اتش دي.

التشكيل المتوقع لمنتخب جنوب أفريقيا امام نيجيريا

في حراسة المرمى: ويليامز

في خط الدفاع: مكوانازي، هالاتشاوايو، هلانتي، تاماسانكا مخيزى

في خط الوسط: موكوتيو، زونجو، سيريرو

في خط الهجوم: ليبو موتيبا، ثيمبا زواني، بيرسي تاو

Advertisements

التشكيل المتوقع لمنتخب نيجيريا امام جنوب افريقيا

في حراسة المرمي: إزانو

في خط الدفاع: شيدوزي- ليون بالوجون- إيكونج- أولا إينا

في خط الوسط: إيتيبو-جون أوبي ميكيل-صامويل كالو

في خط الهجوم: أوجو- أحمد موسى- وأوديون إيجالو.

مشاهدة مباراة نيجيريا ضد جنوب اقريقيا في امم افريقيا2019

تابع خدمة بث مشاهدة مباراة جنوب أفريقيا ونيجيريا يلاشوت في كأس أمم أفريقيا 2019 كورة لايف يوتيوب kora live youtube مشاهدة مباراة نيجيريا ضد جنوب افريقيا لحظة بلحظة بث مباشر youtube live مشاهدة جميع مباريات كأس أمم افريقيا في مصر 2019 عبر موقع كورة العرب live مباراة قوية بين نيجيريا وجنوب افريقيا مشاهدة جميع مباريات كاس امم افريقيا غبر bein sports .