اونلاين | بلس يوتيوب bein: مشاهدة مباراة نيجيريا وجنوب افريقيا بث مباشر yalla shoot كورة اونلاين رابط للجوال max المفتوحة

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موعد مباراة نيجيريا امام جنوب افريقيا
ويواجه المنتخب الجنوب أفريقي نظيره منتخب نيجيريا اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشره بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت تونس والمغرب كورة ستار kora star وتنقل المباراة حصريا عبر قنوات بي ان سبورتس خلال قناة بي ان سبورت 1 ماكس وبي ان سبورت اتش دي 2 والمعلقين علي محمد علي ومحمد الكواليني وعبر قنوات تايم سبورت.
التشكيل المتوقع لمنتخب جنوب أفريقيا امام نيجيريا
في حراسة المرمى: ويليامز
في خط الدفاع: مكوانازي، هالاتشاوايو، هلانتي، تاماسانكا مخيزى
في خط الوسط: موكوتيو، زونجو، سيريرو
في خط الهجوم: ليبو موتيبا، ثيمبا زواني، بيرسي تاو
التشكيل المتوقع لمنتخب نيجيريا امام جنوب افريقيا
في حراسة المرمي: إزانو
في خط الدفاع: شيدوزي- ليون بالوجون- إيكونج- أولا إينا
في خط الوسط: إيتيبو-جون أوبي ميكيل-صامويل كالو
في خط الهجوم: أوجو- أحمد موسى- وأوديون إيجالو.
مشاهدة مباراة نيجيريا ضد جنوب اقريقيا في امم افريقيا2019
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