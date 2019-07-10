اونلاين | بث مباشر: مشاهدة مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORTS المفتوحة يلا شوت live رابط ماتش نيجيريا TV

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر: مشاهدة مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORTS المفتوحة يلا شوت live رابط ماتش نيجيريا TV والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا اليوم الأربعاء 10-7-2019 بث مباشر عبر رابط يلا شوت yalla shoot ، حيث يصطدم المنتخب النيجيري ونظيره منتخب جنوب أفريقيا، مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولي، وذلك في إطار منافسات ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تقام أحداثها حاليًا في مصر حتى يوم 19 من يوليو المقبل.

بث مباشر مباراة نيجيريا وجنوب افريقيا شاهد عبر رابط الأسطورة لايف alostora live :

وتأهلت نيجيريا إلى الدور ربع نهائي بعد الفوز على الكاميرون 3-2 بثمن نهائي أمم أفريقيا، وكان المنتخب النيجيري قد تأهل لهذا الدور بعد احتلاله المركز الثاني فى المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، بعد أن حقق الفوز في على حساب منتخب بوروندي بهدف دون رد، ثم حقق انتصار على منتخب غينيا بهدف نظيف، ثم تلقى خسارة على يد منتخب مدغشقر بهدفين دون رد، بينما تأهل منتخب البافانا بافانا إلى الدور ربع النهائي من البطولة بعد فوزه على المنتخب المصري بهدف دون رد، وهو أحد المنتخبات التي تأهلت كثالث عن المجموعة الرابعة، حيث حصد البافانا بافانا ثلاث نقاط فقط وكانت كافية للوصول إلى دور الـ16، حيث كان مشوار منتخب جنوب أفريقيا فى دور المجموعات بتلقي الخسارة امام المنتخب الإيفواري بهدف دون رد، ثم ثم حقق انتصار وحيد امام منتخب ناميبيا وخسر امام المنتخب المغربي بهدف دون رد.

مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا شاهد عبر رابط بث مباشر كورة ستار kora star :

Advertisements

وتنطلق أحداث المباراة القوية بين نيجيريا وجنوب أفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر، كما ستذاع أحداثها في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

شاهد مباراة نيجيريا وكوت ديفوار لايف عبر رابط كورة أون لاين kora online :

ويحتضن ملعب القاهرة الدولي النهائي المبكر بين نسور نيجيريا ومنتخب البافانا بافانا، وسوف تذاع أحداثها من خلال البث الفضاي لقناة بي إن سبورتس ماكس إتش دي وان beIN SPORTS Max HD 1 ـ علاوة على البث الأرضي لقناة تايم سبورت المصرية time sport .

بث مباشر مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا شاهد المباراة بجودة عالية عبر رابط كورة لايف kora live :

يتوقع الكثيرون أن يبدأ مدرب منتخب نيجيريا جيرنو روهر، مواجهة البافانا بافانا بتشكيل قوي مكون من: حراسة المرمى: دانيال أكبيي، خط الدفاع: أولا أينا - كينيت أوميرو - وليام تروست - شيدوزي أوازيم، خط الوسط الدفاعي: ويلفريد نديدي - أوجينكارو إيتيبو، خط الوسط الهجومي: أحمد موسي - أليكس أيووبي - موسيس سيمون، الهجوم الصريح: أوديون إيجالو.

على الجهة الأخرى سيبدأ البافانا بافانا بقيادة مدربهم ستيوارت باكستر بتشكيل مكون من الاسماء الأتية: حراسة المرمى: دارين كيت، خط الدفاع: سيفيسو هلانتي - بوهلي مخوانازي - ثولاني هلاتشوايا - ثامسانكا مكيزي، خط الوسط الدفاعي: كاموهيلو موكوتجو - ديان فورمان - بونجاني زونجو، الوسط الهجومي والهجوم الصريح: بيرسي تاو - ليبو موثيبا - ثيمبينكوسي لورش.