اونلاين | يلا GOAL ناو: مشاهدة مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا بث مباشر YALLA PLUS L رابط ماتش نيجيريا Nigerian TV

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مشاهدة مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا اليوم الأربعاء 10-7-2019 بث مباشر عبر رابط كورة أون لاين kora online، حيث يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة من العيار الثقيل، بين المنتخب النيجيري ونظيره منتخب جنوب أفريقيا، مساء اليوم، وذلك في إطار منافسات ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تقام أحداثها حاليًا في مصر.

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تأهل نسور نيجيريا إلى الدور ربع نهائي بعد الفوز على الكاميرون 3-2 بثمن نهائي أمم أفريقيا، وكان المنتخب النيجيري قد تأهل لهذا الدور بعد احتلاله المركز الثاني فى المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، بعد أن حقق الفوز في على حساب منتخب بوروندي بهدف دون رد، ثم حقق انتصار على منتخب غينيا بهدف نظيف، ثم تلقى خسارة على يد منتخب مدغشقر بهدفين دون رد.

بينما تأهل منتخب البافانا بافانا إلى الدور ربع النهائي من البطولة بعد فوزه على المنتخب المصري بهدف دون رد، وهو أحد المنتخبات التي تأهلت كثالث عن المجموعة الرابعة، حيث حصد البافانا بافانا ثلاث نقاط فقط وكانت كافية للوصول إلى دور الـ16، حيث كان مشوار منتخب جنوب أفريقيا فى دور المجموعات بتلقي الخسارة امام المنتخب الإيفواري بهدف دون رد، ثم ثم حقق انتصار وحيد امام منتخب ناميبيا وخسر امام المنتخب المغربي بهدف دون رد.

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ومن المقرر ان تنطلق أحداث مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر، كما ستذاع أحداثها في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

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ويحتضن ملعب القاهرة الدولي النهائي المبكر بين نسور نيجيريا ومنتخب البافانا بافانا، وسوف تذاع أحداثها من خلال البث الفضاي لقناة بي إن سبورتس ماكس إتش دي وان beIN SPORTS Max HD 1 ـ علاوة على البث الأرضي لقناة تايم سبورت المصرية time sport .

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وسيبدأ منتخب نيجيريا بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: دانيال أكبيي، خط الدفاع: أولا أينا - كينيت أوميرو - وليام تروست - شيدوزي أوازيم، خط الوسط الدفاعي: ويلفريد نديدي - أوجينكارو إيتيبو، خط الوسط الهجومي: أحمد موسي - أليكس أيووبي - موسيس سيمون، الهجوم الصريح: أوديون إيجالو.

بينما سيبدأ البافانا بافانا بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: دارين كيت، خط الدفاع: سيفيسو هلانتي - بوهلي مخوانازي - ثولاني هلاتشوايا - ثامسانكا مكيزي، خط الوسط الدفاعي: كاموهيلو موكوتجو - ديان فورمان - بونجاني زونجو، الوسط الهجومي والهجوم الصريح: بيرسي تاو - ليبو موثيبا - ثيمبينكوسي لورش.