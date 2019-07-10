اونلاين | كورة لايف PLUS: مشاهدة مباراة جنوب افريقيا ونيجيريا بث مباشر Yalla shoot اون لاين رابط سريع Match! TV

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف PLUS: مشاهدة مباراة جنوب افريقيا ونيجيريا بث مباشر Yalla shoot اون لاين رابط سريع Match! TV والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كما عودكم موقعنا الخليج 365 الرياضي على تقديم خدمة مميزة ومضمونة بعمل بث حي ومباشر لمواجهة منتخب نيجيريا ضد نظيره جنوب إفريقيا في التاسعة مساءا بتوقيت مصر اليوم الأربعاء، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 على أرضية ملعب القاهرة.

موعد مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة:

يلا شوت بلس مشاهدة مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا YALLA SHOOT PLUS، حيث من المقرر أن يتم نقل المباراة في الساعة التاسعة بتوقيت جمهورية مصر العربية العاشرة مساءا بتوقيت السعودية الحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات في مباراة هامة وقوية لكلا المنتخبين في مشوارهما بالبطولة، وسيتم نقل المباراة في بث حي عبر قناتي بي ان سبورت الرياضية وتايم سبورت.

التشكيل المتوقع لمباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية CAN 2019:

من المتوقع أن يكون تشكيل نيجيريا كالتالي :-

حراسة المرمى : دانييل أكبي

الدفاع : ليون بالوجن وويليام تروست إيكونج وكينيث أوميرو وجاميلو كولينس

خط وسط : جون أوبي ميكيل وويلفريد نديدي وبيتر إيتيبو وأليكس إيوبي

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الهجوم : أوديون إيجهالو وأحمد موسى

بينما من المتوقع أن يكون تشكيل جنوب أفريقيا كالتالي :-

حراسة المرمى: ويليامز

الدفاع: مكوانازى وهالاتشاوايو وهلانتي وتاماسانكا مخيزي

خط الوسط : موكوتيو وزونجو وسيريرو

الهجوم : ليبو موتيبا وثيمبا زواني وبيرسي تاو

مشاهدة مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا بث مباشر في أمم إفريقيا 2019:

كورة أون لاين مشاهدة مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا بث مباشر، في واحدة من المباريات الهامة والقوية يسعى كلا المنتخبين لتحقيق فوز هام الليلة مشاهدة مباراة نيجييريا اليوم عبر قناة BEIN SPORT