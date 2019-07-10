اونلاين | رابط قناة Arena Sport 1 مشاهدة مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا بث مباشر| مشاهدة ماتش نيجيريا YALLA SHOOT جوول

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مشاهدة مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا بث مباشر، في إطار سعينا لتقديم خدمة مميزة لمتابعينا الكرام عن طريق عمل بث حي لمباراة نيجيريا اليوم امام جنوب إفريقيا في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءا على أرضية ملعب القاهرة.

موعد مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة:

كورة ستار مشاهدة مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا KORA STAR، حيث من المقرر أن يتم نقل المباراة في الساعة التاسعة بتوقيت جمهورية مصر العربية العاشرة مساءا بتوقيت السعودية الحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات في مباراة هامة وقوية لكلا المنتخبين في مشوارهما بالبطولة، وسيتم نقل المباراة في بث حي عبر قناتي بي ان سبورت الرياضية وتايم سبورت.

التشكيل المتوقع لمباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية CAN 2019:

من المتوقع أن يكون تشكيل نيجيريا كالتالي :-

حراسة المرمى : دانييل أكبي

الدفاع : ليون بالوجن وويليام تروست إيكونج وكينيث أوميرو وجاميلو كولينس

خط وسط : جون أوبي ميكيل وويلفريد نديدي وبيتر إيتيبو وأليكس إيوبي

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الهجوم : أوديون إيجهالو وأحمد موسى

بينما من المتوقع أن يكون تشكيل جنوب أفريقيا كالتالي :-

حراسة المرمى: ويليامز

الدفاع: مكوانازى وهالاتشاوايو وهلانتي وتاماسانكا مخيزي

خط الوسط : موكوتيو وزونجو وسيريرو

الهجوم : ليبو موتيبا وثيمبا زواني وبيرسي تاو

مشوار المنتخبين في أمم إفريقيا 2019:

يلا شوت مشاهدة مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا بث مباشر، حيث نجح منتخب نيجيريا في التأهل كوصيف لمجموعته بعدما احتل المركز الثاني بست نقاط من فوزين وهزيمة، قبل أن ينجح في الفوز على الكاميرون في دور الـ16 بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة قوية، على الجانب الأخر تأهل منتخب جنوب إفريقيا كثالث مجموعته قبل أن يعبر مصر بهدف نظيف.