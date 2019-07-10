اونلاين | يلا شوت SuperSport مشاهدة مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا بث مباشر south africa vs nigeria رابط ماتش نيجيريا TIME PLUS

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يلا شوت مشاهدة مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا بث مباشر في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر مساء اليوم من ملعب ستاد القاهرة الدولي، مشاهدة كورة لايف مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا اليوم الاربعاء 10-7-2019 أونلاين.

طريق نيجيريا وجنوب إفريقيا للوصول لربع نهائي البطولة:

حسم منتخب نيجيريا التأهل لربع نهائي البطولة بعد الفوز على منتخب الكاميرون 3-2 فيما فاز منتخب جنوب إفريقيا على مصر بهدف نظيف ليضرب المنتخبان موعداً سوياً في الربع نهائي، مشاهدة مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا كورة ستار بث مباشر اليوم بدون تقطيع.

التشكيل المتوقع لمنتخب نيجيريا أمام جنوب إفريقيا

حراسة المرمى : دانييل أكبي

الدفاع : ليون بالوجن وويليام تروست إيكونج وكينيث أوميرو وجاميلو كولينس

خط وسط : جون أوبي ميكيل وويلفريد نديدي وبيتر إيتيبو وأليكس إيوبي

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الهجوم : أوديون إيجهالو وأحمد موسى

تشكيلةجنوب إفريقيا المتوقعة أمام نيجريا

حراسة المرمى: ويليامز

الدفاع: مكوانازى وهالاتشاوايو وهلانتي وتاماسانكا مخيزي

خط الوسط : موكوتيو وزونجو وسيريرو

الهجوم : ليبو موتيبا وثيمبا زواني وبيرسي تاو