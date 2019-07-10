اونلاين | يلا شوت SuperSport مشاهدة مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا بث مباشر south africa vs nigeria رابط ماتش نيجيريا TIME PLUS

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يلا شوت مشاهدة مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا بث مباشر في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر مساء اليوم من ملعب ستاد القاهرة الدولي، مشاهدة كورة لايف مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا اليوم الاربعاء 10-7-2019 أونلاين.
طريق نيجيريا وجنوب إفريقيا للوصول لربع نهائي البطولة:
التشكيل المتوقع لمنتخب نيجيريا أمام جنوب إفريقيا
حراسة المرمى : دانييل أكبي
الدفاع : ليون بالوجن وويليام تروست إيكونج وكينيث أوميرو وجاميلو كولينس
خط وسط : جون أوبي ميكيل وويلفريد نديدي وبيتر إيتيبو وأليكس إيوبي
الهجوم : أوديون إيجهالو وأحمد موسى
تشكيلةجنوب إفريقيا المتوقعة أمام نيجريا
حراسة المرمى: ويليامز
الدفاع: مكوانازى وهالاتشاوايو وهلانتي وتاماسانكا مخيزي
خط الوسط : موكوتيو وزونجو وسيريرو
الهجوم : ليبو موتيبا وثيمبا زواني وبيرسي تاو
ومن المقرر انطلاق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية على قناة تايم سبورت وعلى بي إن سبورت الرياضية وهي الناقل الحصري لبطولة كاس الأمم الإفريقية في الشرق الأوسط، بث مباشر يلا شوت حصري مشاهدة مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا رابط سريع جودة عالية.