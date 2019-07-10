اونلاين | مشاهدة مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا بث مباشر nigeria vs south africa كورة لايف بلس beIN SPORTS المفتوحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا بث مباشر nigeria vs south africa كورة لايف بلس beIN SPORTS المفتوحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا بث مباشر كورة لايف kora live، حيث يستعد منتخب جنوب أفريقيا لملاقاة نظيره نيجيريا مساء اليوم الأربعاء الموافق 10/7/2019 في إطار مباريات دور ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة على الملاعب المصرية في الوقت الحالي.

ويصطدم منتخب جنوب أفريقيا بمنافسه نيجيريا مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة و10:00 بتوقيت مكة المكرمة و11:00 بتوقيت أبو ظبي، مشاهدة مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا بث مباشر كورة ستار kora star في كان 2019.

وصعد منتخب جنوب أفريقيا لدور ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا بعد إقصاء مصر الدولة المستضيفة للبطولة بعد الفوز بهدف نظيف بينما منتخب تيجيريا قد أقصى حامل لقب النسخة الماضية الكاميرون بالفوز بنتيجة 2-3، مشاهدة مباراة جنوب أفريقيا اليوم كورة اون لاين kora online.

تشكيلة منتخب جنوب أفريقيا المتوقعة:

حراسة المرمى: ويليامز

خط الدفاع: مكوانازي، هالاتشاوايو، هلانتي، تاماسانكا مخيزى

خط الوسط: موكوتيو، زونجو، سيريرو

Advertisements

خط الهجوم: ليبو موتيبا، ثيمبا زواني، بيرسي تاو

تشكيلة منتخب نيجيريا المتوقعة:

حراسة المرمي: إزانو

خط الدفاع: شيدوزي، ليون بالوجون، إيكونج، أولا إينا

خط الوسط: إيتيبو، جون أوبي ميكيل، صامويل كالو

خط الهجوم: أوجو، أحمد موسى، وأوديون إيجالو.

تابع الآن مباراة جنوب أفريقيا ونيجيريا لحظة بلحظة في كأس أمم أفريقيا 2019 كورة لايف kora live بث مباشر مشاهدة جنوب أفريقيا اليوم كورة ستار kora star مشاهدة مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا كأس أمم أفريقيا كان 2019.