اونلاين | يلا شوت مباراة السنغال وبنين بث مباشر TOTAL كورة جول مباراة السنغال Africa Cup

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موعد مباراة السنغال وبنين بث مباشر كورة لايف والقنوات الناقلة لها:-
تشكيل منتخب السنغال المتوقع أمام بنين :
حراسة المرمى: إدوارد ميندي
خط الدفاع:لامين جاساما، شيخو كوياتي، كاليدو كوليبالي، ساليو سيسيه
خط الوسط:إدريسا جاي، إسماعيل سار، هنري سايفت
خط الهجوم: إليون نداي، مباي نيانج، ساديو ماني
تشكيل منتخب بنين المتوقع أمام السنغال :
حراسة المرمى: فارنولي
خط الدفاع: بارازي، أديليهو، أدينون، فيردون، إيمورو
خط الوسط: دالميدا، أديوتي، بوتى، سوكو
خط الهجوم: ستيف مونييه
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