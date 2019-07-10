اونلاين | يلا شوت مباراة السنغال وبنين بث مباشر TOTAL كورة جول مباراة السنغال Africa Cup

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موعد مباراة السنغال وبنين بث مباشر كورة لايف والقنوات الناقلة لها:-

تقام مباراة السنغال وبنين على ملعب 30 يونيو اليوم الأربعاء في تمام الساعة 6:00 بتوقيت مدينة القاهرة و7:00 بتوقيت مكة المكرمة و8:00 بتوقيت أبو ظبي، شاهد الآن مباراة السنغال وبنين كورة ستار kora star بث مباشر، وتذاع المباراة عبر قناتي بي إن سبورتس ماكس 1 HD + 2 HD وقناة تايم سبورت .

تشكيل منتخب السنغال المتوقع أمام بنين :

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع:لامين جاساما، شيخو كوياتي، كاليدو كوليبالي، ساليو سيسيه

خط الوسط:إدريسا جاي، إسماعيل سار، هنري سايفت

خط الهجوم: إليون نداي، مباي نيانج، ساديو ماني

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تشكيل منتخب بنين المتوقع أمام السنغال :

حراسة المرمى: فارنولي

خط الدفاع: بارازي، أديليهو، أدينون، فيردون، إيمورو

خط الوسط: دالميدا، أديوتي، بوتى، سوكو

خط الهجوم: ستيف مونييه

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