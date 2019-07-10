اونلاين | بث مباشر: مباراة السنغال وبنين الآن في كأس أمم افريقيا توتال مصر 2019 البث المباشر عبر beIN SPORTS

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر: مباراة السنغال وبنين الآن في كأس أمم افريقيا توتال مصر 2019 البث المباشر عبر beIN SPORTS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة مشاهدة مباراة السنغال وبنين بث مباشر يلا شوت بلس ، مشاهدة السنغال مع نظيره بنين مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات مباريات دور ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا والمقامة حالياً على الملاعب المصرية حتى يوم 19 يوليو، ويسعى منتخب السنغال لتخطي عقبة بنين والصعود لدور نصف النهائي ومواصلة طريقه نحو اللقب كونه أحد المنتخبات المرشحة للبطولة ويقود فريق السنغال اللاعب ساديو ماني نجم فريق ليفربول الانجليزي، وتخطت السنغال منتخب أوغندا في دور الثمانية، وفي المقابل يسعى منتخب بنين لمواصلة المفاجأت بعد اقصاؤه لمنتخب المغرب بركلات الترجيح 4-1 بالمباراة التي انتهت في الوقت الأصلي بنتيجة 1-1 في دور ال16.

موعد مباراة السنغال وبنين بث مباشر كورة لايف والقنوات الناقلة لها:-

تقام مباراة السنغال وبنين على ملعب 30 يونيو اليوم الأربعاء في تمام الساعة 6:00 بتوقيت مدينة القاهرة و7:00 بتوقيت مكة المكرمة و8:00 بتوقيت أبو ظبي، شاهد الآن مباراة السنغال وبنين كورة ستار kora star بث مباشر، وتذاع المباراة عبر قناتي بي إن سبورتس ماكس 1 HD + 2 HD وقناة تايم سبورت .

تشكيل منتخب السنغال المتوقع أمام بنين :

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع:لامين جاساما، شيخو كوياتي، كاليدو كوليبالي، ساليو سيسيه

خط الوسط:إدريسا جاي، إسماعيل سار، هنري سايفت

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خط الهجوم: إليون نداي، مباي نيانج، ساديو ماني

تشكيل منتخب بنين المتوقع أمام السنغال :

حراسة المرمى: فارنولي

خط الدفاع: بارازي، أديليهو، أدينون، فيردون، إيمورو

خط الوسط: دالميدا، أديوتي، بوتى، سوكو

خط الهجوم: ستيف مونييه

مشاهدة مباراة السنغال وبنين بث مباشر كورة ستار

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