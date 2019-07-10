اونلاين | يلا شوت NOW مشاهدة مباراة السنغال وبنين بث مباشر CAN 2019 كورة ستار رابط ماتش السنغال GOAL Mané

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يشتعل دور الثمانية في كأس الأمم الإفريقية 2019 بمواجهة السنغال وبنين في الساعة السادسة مساء اليوم على ملعب استاد الدفاع الجوي وهي مباراة محفوفة بالمخاطر لرفاق ساديو ماني لأن منتخب بنين تأهل عن طريق الإطاحة بمنتخب المغرب في كبرى مفاجآت أمم إفريقيا مشاهدة بث مباشر مباراة السنغال وبنين يلا شوت على موقع الخليج 365 الرياضي

موعد مباراة السنغال وبنين في أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

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تقام مباراة السنغال وبنين في الساعة السادسة مساء على ملعب الدفاع الجوي وتنقل على قناة بي إن سبورتس وقناة تايم سبورت من خلال خدمة البث الأرضي مشاهدة بث مباشر مباراة السنغال وبنين يلا شوت اليوم السنغال بقيادة نجمها ساديو ماني وبنين بسلاح الطموح والدفاع أمام العملاق السنغالي

مباراة السنغال وبنين بث مباشر

أليو سيسيه مدرب السنغال يعتمد على ساديو ماني وإسماعيلا سار خلف المهاجم مباي نيانج أما منتخب بنين فيعتمد على المهاجم المتألق بوتي صاحب الرقم 10 في الفريق والذي يقاتل على كل كرة داخل الملعب مشاهدة بث مباشر مباراة السنغال وبنين يلا شوت اليوم عبر الخليج 365 الرياضي من خلال البث المباشر وأسندت لجنة الحكام الرئيسية لبطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019، إدارة المباراة للحكم الجزائري مصطفى غربال ومعه الثنائي المصري محمود أبو الرجال وجورارى مقران وجهاد جريشة كحكم رابع وتطبق تقنية الفيديو لأول مرة في تاريخ أمم إفريقيا من خلال مباراة السنغال وبنين منذ انطلاق البطولة في عام 1957.

وتكمن خطورة مباراة السنغال وبنين أن منتخب بنين يمتاز بالدفاع المنظم والشديد التنظيم الذي تسبب في خروج المغرب من أمم إفريقيا ولذلك فإن السنغال مطالبة ببذل قصارى جهدها لتحقيق الفوز وليس اللعب بالأسماء والنجوم فقط مشاهدة بث مباشر مباراة السنغال وبنين يلا شوت اليوم