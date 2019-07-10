اونلاين | PLUS LIVE: مشاهدة مباراة السنغال وبنين بث مباشر kora goal يلا شوت بدون انقطاع مباراة السنغال (جول ماني)

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نطير سويا لملعب الدفاع الجوي في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة لمشاهدة مباراة السنغال وبنين يلا شوت حصري بث مباشر ضمن مباريات الدور ربع نهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر بالفترة ما بين 22 يونيو وحتي 19 يوليو الجاري، في واحدة من المباريات المهمة التي تحرص الجماهير على مشاهدتها من خلال رابط كورة لايف بدون تقطيع بث مباشر اليوم الاربعاء الموافق 10-7-2019.

طريق السنغال وبنين للوصول لربع نهائي بطولة إفريقيا:

تأهل منتخب السنغال من دور المجموعات برصيد 6 نقاط بعد فوز على منتخبي تنزانيا ومالي وخسر من نيجيريا ثم صعد ليواجه منتخب أوغندا في دور الـ16 ليفوز بهدف نظيف، أما منتخب بنين تأهل من دور المجموعات برصيد 3 نقاط بالتعادل مع غانا وغينيا والكاميرون ثم نجح في الفوز على منتخب المغرب بركلات الجزاء الترجيحية، مشاهدة مباراة السنغال وبنين ضمن اهم مباريات اليوم رابط يلا شوت بلس بث مباشر كورة لايف بدون تقطيع مجانا.

تشكيلة السنغال المتوقعة أمام بنين:

حراسة المرمي: ألفريد جوميس.

خط الدفاع: يوسف سابالي – خاليدو كوليبالي – ساليف ساني – لاميني جاساما.

خط الوسط: بادو ندياي – إدريسا جايي- هنري سايفيت.

خط الهجوم: ساديو ماني – إسماعيلا سار – مباي نيانج.

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تشكيلة بنين المتوقعة أمام السنغال:

حراسة المرمى: فارنولي

خط الدفاع: بارازي، أديليهو، أدينون، فيردون، إيمورو

خط الوسط: دالميدا، أديوتي، بوتى، سوكو

خط الهجوم: ستيف مونييه

موعد مباراة السنغال وبنين والقنوات الناقلة للمباراة بث مباشر:

يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة مشاهدة مباراة السنغال وبنين في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والتي ستذاع عبر قناة تايم سبورت المصرية time sport كما سيتم نقل المباراة على شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية وبالتحديد على قناة بي إن سبورت ماكس bein sport max