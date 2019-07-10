اونلاين | يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة السنغال اليوم بدون تقطيع كورة لايف اون لاين senegal vs benin yalla shoot بين سبورت HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة السنغال اليوم بدون تقطيع كورة لايف اون لاين senegal vs benin yalla shoot بين سبورت HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كورة لايف مباريات اليوم بث مباشر لمباراة منتخب السنغال، مع منافسه منتخب بنين يوم الأربعاء المقبل 10 يوليو في الساعة السادسة مساءً على ملعب الدفاع الجوي، في إطار منافسات دور الربع نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية كورة لايف، وذلك يسعى منتخب السنغال للوصول لدور النصف نهائي من البطولة Yala Kora، مباراة السنغال ضد بنين تابع لايف.

بث الاسطورة للمباريات LIVE7HD وتشهد بطولة كأس أمم أفريقيا مشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخها، حيث ينقسم الدور الأول إلى 6 مجموعات، كورة ستار ويتأهل إلى ثمن النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث Kora star، مبارة منتخب السنغال ومنتخب بنين يلا تابع لايف المباراة كاملة بدون تقطيع.

يلا شوت بلس ويأتي التشكيل المتوقع لمنتخب السنغال في مواجهة منتخب بنين yala Shoot plus :-

حراسة المرمى : ألفريد جوميس.

خط الدفاع : يوسف سابالي - خاليدو كوليبالي - ساليف ساني - لاميني جاساما.

خط الوسط :بادو ندياي - إدريسا جايي - ساديو ماني - هنري سايفيت - إسماعيلا سار.

خط الهجوم : مباي نيانج.

Advertisements

بينما يأتي التشكيل المتوقع لمنتخب بنين :-

حراسة المرمى : ساتورنين آلاجبى.

خط الدفاع : ديفيد كيكى - أوليفير فيردون - مواز أديليهو - سيدو بارازى.

خط الوسط : جوردان أديوتى - ديفيد دجيجلا - ماما سيبو - ستيفان سيسينيون - جودل دوسو.

خط الهجوم : ستيف موني.

كورة توداي ويملك المنتخب المصري الرقم القياسي في عدد الألقاب بكأس أمم أفريقيا إذ توّج بالبطولة 8 مرات آخرها في 2010، كورة اتش دي KORAHD وسُحب التنظيم من الكاميرون بسبب عدم جاهزية الملاعب والبنية التحتية لاستقبال المنتخبات المشاركة والجماهير المتابعة للبطولة القارية العريقة، كورة جول مباراة منتخب السنغال ومنتخب بنين KOOORA GOAL.

بي إن سبورتس مباراة منتخب السنغال ومنتخب بنين beIN SPORTS، ويريد منتخب بنين تحقيق المفاجأة والإطاحة بمنتخب السنغال من دور الربع نهائي يلا شوت | بث مباشر | وذلك بعد فوزه على منتخب المغرب yalla shoot، مباراة منتخب السنغال ومنتخب بنين كورة اون لاين Kora Online TV بث مباشر المباراة كاملة، مواجهة منتخب بنين ومنتخب السنغال كورة لايف مباريات اليوم بث مباشر.