اونلاين | يلاشوت Max US| مباراة السنغال وبنين بث مباشر twitch KORA لايف ستار سريع مشاهدة رابط ماتش السنغال

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مشاهدة البث المباشر لمباراة منتخب السنغال بقيادة لاعبه ساديو ماني لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، مع منافسه منتخب بنين يوم الأربعاء المقبل 10 يوليو في الساعة السادسة مساءً على ملعب الدفاع الجوي، في إطار منافسات دور الربع نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، كورة ستار مباراة السنغال وبنين Kora star.

بث الاسطورة للمباريات LIVE7HD، وتذاع جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 عبر قناة تايم سبورت على التلفزيون المصري الأرضي، وعلى قناة بين سبورت ماكس 1 و 2 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات، بين ماتش BEIN MATCH، ونجح منتخب بنين في التأهل لدور الربع نهائي، كورة كول وذلك بعد الاطاحة بمنتخب المغرب في مفاجأة من العيار الثقيل، حيث فاز عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد التعادل بنتيجة 1-1 في الوقت الأصلي، Kora live.

يلا شوت بلس وصعد منتخب السنغال لهذا الدور بعد الفوز على منتخب أوغندا، بنتيجة هدف نظيف أحرزه ساديو ماني في الشوط الأول من اللقاء، Yala shoot plus وكان قد تأهل منتخب بنين من دور المجموعات كثالث المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، بينما صعد منتخب السنغال كوصيف للمجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط كورة أون لاين.

كورة لايف ويأتي التشكيل المتوقع لمنتخب السنغال في مواجهة منتخب بنين yala Kora :-

حراسة المرمى : ألفريد جوميس.

خط الدفاع : يوسف سابالي - خاليدو كوليبالي - ساليف ساني - لاميني جاساما.

خط الوسط :بادو ندياي - إدريسا جايي - ساديو ماني - هنري سايفيت - إسماعيلا سار.

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خط الهجوم : مباي نيانج.

بينما يأتي التشكيل المتوقع لمنتخب بنين :-

حراسة المرمى : ساتورنين آلاجبى.

خط الدفاع : ديفيد كيكى - أوليفير فيردون - مواز أديليهو - سيدو بارازى.

خط الوسط : جوردان أديوتى - ديفيد دجيجلا - ماما سيبو - ستيفان سيسينيون - جودل دوسو.

خط الهجوم : ستيف موني.

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