رياضة | توتنهام يحسم مستقبل ألدرفيلد

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يسعى نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، لحسم مستقبل المدافع الدولي البلجيكي توبي ألدرفيلد، الذي اقترب رحيله عن السبيرز، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقال الصحفي كريستوف تيرور، أنه سيعود ألدرفيلد الى تدريبات توتنهام غدا، ويمتلك توبي اللاعب شرط جزائي يسمح له بمغادرة توتنهام مقابل 25 مليون باوند.

الجدير بالذكر ان هناك شرط بموجبه يتم دفع الشرط الجزائي قبل 14 يوم من إغلاق سوق الانتقالات، ويتم السداد الـ25 مليون على 3 أقساط على مدى عامين.