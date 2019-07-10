رياضة | عاجل.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفي أسامة إسماعيل، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المصري لكرة القدم، الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول اعتزال محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة وليفربول الإنجليزي، اللعب دوليًا.

وكتب إسماعيل في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "محمد صلاح، لم ولن يعتزل دوليًا".

وأضاف:"صلاح لم يعتذر يومًا عن منتخب بلاده، ولا يزال يحلم له ومعه بالأفضل".

الجدير بالذكر أن منتخب مصر خرج من دور الـ16 لبطولة أمم إفريقيا بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا 1-0.