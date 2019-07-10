رياضة | لاسارتي يُركز على إنهاء الهجمات في مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يُركز على إنهاء الهجمات في مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تخصيص عدد من الفقرات البدنية والخططية خلال المران المسائي الذي أقيم على ملعب لافينكا بمدينة اليكانتي الإسبانية التي تستضيف معسكر الإعداد.

وبدأ المران بمحاضرة قصيرة لمارتن لاسارتي المدير الفني، أعقبها فقرة بدنية خفيفة تحت إشراف اليخاندرو مخطط الأحمال، فيما أدى مؤمن زكريا مرانا تأهيليا في الجيم تحت إشراف حسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال.

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وقام لاسارتي بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين مع التركيز على طريقة إنهاء الهجمات بشكل سليم بإرسال الكرات العرضية داخل الصندوق مع التسديد المباشر لتسجيل الأهداف.

وعقب فقرةً الكرات العرضية حرص المدير الفني للفريق على إجراء تقسيمة كرة قوية على مساحة ثلثي الملعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره نيو بورت كاونتي الإنجليزي غدا الخميس ضمن المباريات الودية التي يخوضها الفريق في معسكر الإعداد.