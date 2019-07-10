رياضة | سولشاير: سنبهر الجميع في الموسم القادم.. ومحظوظون لتواجد دي خيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير: سنبهر الجميع في الموسم القادم.. ومحظوظون لتواجد دي خيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه عندما سيبدأ الموسم القادم سيكون الفريق على أتم الجاهزيه بلاعبين لديهم الرغبة في اللعب لمانشستر يونايتد.

وقال سولشاير خلال المؤتمر الصحفي لمعسكر الفريق بأستراليا: "استعطنا التعافي والعوده من جديد بعد خيبات الأمل الموسم الماضي، كان الموسم الماضي مخيّبًا للآمال ولكننا نتطلع للموسم الجديد وسنكون جاهزين للمنافسة مع جميع الانديه".

وأضاف: "نحن محظوظون بتواجد دي خيا معنا في الفريق، نرجو في أن تتمكن الاداره من تجديد عقده في افرب وقت، نعم، اتمنى أن يستمر دي خيا في مانشستر يونايتد لسنوات عديدة".

وواصل: "الموسم الماضي ؟ نعلم أن الموسم الماضي كان محبطًا ولم نحظى بالتوفيق من خلاله، ولكننا نعلم ما نتطلع اليه في الموسم الجديد، لدينا بطولات سنلعب من اجلها، الامر يعود للرد من جديد والجولة التحضيرية حتى الآن مشجعة لذلك".