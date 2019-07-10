رياضة | حسين السيد يواصل تدريباته التأهيلية بمعسكر الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسين السيد يواصل تدريباته التأهيلية بمعسكر الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل حسين السيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء تدريبات التأهيل البدني التي ينفذها على هامش مران الفريق بعد انتهاء تجربة إعارته في الدوري السعودي.

وخاض اللاعب فقرات بدنية تحت إشراف حسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال، في إطار تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.

وكان الفريق قد خاض مرانه على فترتين اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة فريق نيو بورت كاونتي الإنجليزي الودية غدا .