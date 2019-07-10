رياضة | أرسنال يُغازل نجم برشلونة

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كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي أرسنال الإنجليزي يحاول إقناع البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح برشلونة الإسباني، بتأخير مفاوضاته مع نادي ايفرتون من اجل المفاوضات مع برشلونه لأجل ضمه.

وأفادت صحيفة "ذا صن" أن أرسنال قد تخلى عن التوقيع مع ويلفريد زاها، لاعب كريستال بالاس، وسوف يكافح آرسنال لمضاهاة عرض إيفرتون لمالكوم، لذلك سيحاول إقناع برشلونة بقبول عرض بدفع سعر اللاعب عن طريق الاقساط.