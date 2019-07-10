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رياضة | رونالدو يرفض ضم نجم ريال مدريد ليوفنتوس

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أكدت تقارير صحفية إيطالية أن البرتغالي نجم يوفنتوس اعترض بشدة على انضمام الإسباني إيسكو نجم ريال مدريد لليوفي وذلك خلال نافذة سوق الانتقالات الصيفية.

وتعاقد نادي يوفنتوس خلال الصيفية مع الثلاثي جيانلويجي بوفون، وأدريان رابيو، وآرون رامزي مجاناً، بجانب ضم الثنائي الشاب ديميرال لوكا بيليجريني.

وتسعى إدارة اليوفي للتعاقد مع الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت مدافع أياكس وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق والمنافسة على لقب الغائب منذ فترة طويلة.

وتشير التقارير إلى أن البرتغالي رونالدو يرفض إتمام التعاقد مع صانع الألعاب إيسكو معتقداً أن سلوكه غير مناسب لفريق يوفنتوس.

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