رياضة | رونالدو يرفض ضم نجم ريال مدريد ليوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يرفض ضم نجم ريال مدريد ليوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إيطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس اعترض بشدة على انضمام الإسباني إيسكو نجم ريال مدريد لليوفي وذلك خلال نافذة سوق الانتقالات الصيفية.

وتعاقد نادي يوفنتوس خلال الصيفية مع الثلاثي جيانلويجي بوفون، وأدريان رابيو، وآرون رامزي مجاناً، بجانب ضم الثنائي الشاب ديميرال لوكا بيليجريني.

وتسعى إدارة اليوفي للتعاقد مع الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت مدافع أياكس وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق والمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا الغائب منذ فترة طويلة.

وتشير التقارير إلى أن البرتغالي رونالدو يرفض إتمام التعاقد مع صانع الألعاب إيسكو معتقداً أن سلوكه غير مناسب لفريق يوفنتوس.