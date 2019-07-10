رياضة | جيرالدو ينتظم في مران الأهلي بمعسكر إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيرالدو ينتظم في مران الأهلي بمعسكر إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الأنجولي جيرالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران المسائي اليوم بعد انتظامه في معسكر الإعداد المقام حاليا بمدينة اليكانتي الإسبانية.

وخاض جيرالدو المران منفردا ضمن برنامجه التأهيلي الذي وضعه الجهاز الفني واشتمل على بعض الفقرات البدنية والجري حول الملعب تحت إشراف حسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال تمهيدا للمشاركة في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية.