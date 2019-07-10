رياضة | برشلونة يختار بديل دي ليخت

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أفادت تقارير صحفية عالمية بأن برشلونة الإسباني يبحث عن بديل للهولندي ماتياس دي ليخت الذي انضم إلى يوفنتوس الإيطالي من آياكس الهولندي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشفت التقارير أن برشلونة حدد السويدي فيكتور ليندلوف نجم دفاع مانشستر يونايتد الانجليزي والبالغ من العمر 24 عامًا بديلاً لدي ليخت إلا أن فرص انضمامه إلى البلوجرانا متوقفة على موافقة إدارة المان يونايتد.

وأشارت التقارير إلى أن ليندلوف انضم إلى مانشستر يونايتد من بنفيكا البرتغالي في صيف 2017 مقابل 35 مليون يورو دون تحقيق النجاح المنتظر منه في البداية لكنه عاد للتألق على يد النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني للفريق وشارك في 3502 دقيقة في 40 مباراة في مختلف المسابقات المحلية.

وألمحت التقارير أن برشلونة ببحث عن مدافع جديد في ظل وجود كلا من كليمونت لينجليت وصامويل أومتيتي وجيرارد بيكي بالإضافة إلى جان كلير توديبو.