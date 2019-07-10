رياضة | مدرب بنين يعلق على الهزيمة أمام أسود التيرانجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب بنين يعلق على الهزيمة أمام أسود التيرانجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ميشيل دوسيية المدير الفني لمنتخب بنين أنه يشعر بالإحباط بعد الخسارة من السنغال ولكن فخور جدا بلاعبيه الذين قدموا مستوي جيد طوال الفترة الماضية وأنه كان تحدي كبير له أن يلعب مع أكبر الفرق في افريقيا وأن اللاعبين كانت لديهم هزيمة قوية ولكن توقفت اليوم وان كان لديه امل الاستمرار في البطولة أكثر من ذلك.

وشدد ميشيل علي أن السنغال فريق قوي جدا ولديه لاعبين مميزين جدا وقادرين علي أحداث الفارق وعلى رأسهم ماني.

وتابع ميشيل أنه منذ أن تولي المسئولية وهو يسعي لان يترك بصمة مشيرا إلي أنه لا يفكر حاليا في المستقبل.

وأشار إلى أن عقده مع المنتخب نستمر وسيكمل المشوار مع الفريق مشددا علي أنه سيسعي لان يتعلم من بطولة الأمم الأفريقية الحالية لتصفيات كأس العالم المقبلة.