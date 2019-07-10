رياضة | جاساما: مباراة بنين كانت صعبة وأحيي لاعبيهم على الأداء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاساما: مباراة بنين كانت صعبة وأحيي لاعبيهم على الأداء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يرى لامين جاساما لاعب منتخب السنغال أن مباراة فريقه ضد بنين والتي فاز فيها أسود التيرانجا بهدف نظيف وحجزوا اول بكافة تأهل لنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، كانت صعبة وكان المنافس ندا قويا لهما على مدار اللقاء.
وجه جاساما الشكر للاعبي بنين على الاداء الرجولي والمستوى الذي ظهروا عليه رغم الهزيمة.
شدد على أن هدف فريقه مواصلة المشوار في بطولة إفريقيا.
أوضح أن لاعبي بنين صعبوا المباراة بسبب التمركز الصحيح والتقارب بين الخطوط والاعتماد على الكرات المرتدة لمباغتتنا.