رياضة | جاساما: مباراة بنين كانت صعبة وأحيي لاعبيهم على الأداء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاساما: مباراة بنين كانت صعبة وأحيي لاعبيهم على الأداء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى لامين جاساما لاعب منتخب السنغال أن مباراة فريقه ضد بنين والتي فاز فيها أسود التيرانجا بهدف نظيف وحجزوا اول بكافة تأهل لنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، كانت صعبة وكان المنافس ندا قويا لهما على مدار اللقاء.

وجه جاساما الشكر للاعبي بنين على الاداء الرجولي والمستوى الذي ظهروا عليه رغم الهزيمة.