رياضة | أول تعليق من مدرب السنغال بعد عبور بنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من مدرب السنغال بعد عبور بنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال أن ما يزيد سعادته في الفوز علي بنين هو التأهل إلي نصف نهائي البطولة وأنهم لم يتاهلوا لهذا الدور منذ ١٣ عام وأنه سعيد بهذه الخطوة خاصة وأنه يدرب السنغال منذ ٥ سنوات.

وشدد علي أنه استطاع في لقاء بنين أن يلعب علي الثغرات في الفريق المنافس وأداء ماني لم يكن جيدا في الشوط الأول ولكن تحسن في الشوط الثاني.

وتابع سيسية أنه حضر إلي البطولة ولديه امل كبير في أن يصل إلي النهائي وأنه يتعامل مع هذا الأمر خطوة خطوة وأنه سيبذل مجهود كبير جدا للوصول إلي النهائي مشددا علي أن لديه لاعبين مؤهلين للاستمرار في البطولة إلي أبعد خطوة مشيرا إلي أن الروح الجماعية هي سر نجاح الفريق حتي الآن.

وأكد المدير الفني لمنتخب السنغال صعوبة مواجهة مدغشقر او تونس وهي فرق علي مستوي عالي.