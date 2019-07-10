رياضة | برشلونة يقوم بخطوة مفاجئة من أجل جريزمان.. وهذا موعد الحسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يقوم بخطوة مفاجئة من أجل جريزمان.. وهذا موعد الحسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت شبكة "ESPN" الإسبانية، أن نادي برشلونة يحاول حسم تعاقده مع الفرنسي الدولي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد وذلك خلال نافذة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت الشبكة الإسبانية أن محاولة برشلونة في الحصول على قرض بقيمة 100 مليون أمر عادي حيثُ انتشرت أخبار اليوم عن اقتراض البارسا لأجل دفع بند جريزمان.

وتواصلت الشبكة مع مصدر من داخل البارسا وأكد أن هذا أمر طبيعي لأنه لا يوجد أي نادٍ بالعالم به سيولة لتوفير مبلغ 120 مليون يورو.

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كما أشار المصدر إلى أن النادي الكتالوني طلب قرضاً بمبلغ أقل من 100 مليون يورو، وسيدفع قيمة كسر عقد جريزمان دون المزيد من المشاكل.

وينتظر أن يُنهي نادي برشلونة الأمر بحلول يوم الجمعة المقبل على الأكثر، لأن غياب جريزمان عن تدريبات أتلتيكو لبعد الجمعة سيترتب عليه وجود عقوبات بحق الفرنسي.