رياضة | زيدان يقرر الإبقاء على نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يقرر الإبقاء على نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة " ماركا " الاسبانية، عن موقف الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الاسباني، من استمرار لوكاس فاسكيز مع الفريق الملكي بالموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة الاسبانية أن "زيدان"، لا يمانع في بقاء لوكاس فاسكيز في صفوف النادي الملكي الموسم المقبل، على الرغم من المعلومات التي تتحدث عن قرب رحيله هذا الصيف.

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وشارك فاسكيز في 47 مباراة مع ريال مدريد في مختلف المسابقات خلال الموسم الماضي، لكن عودة زيدان والتعاقدات الكبيرة التي أبرمها النادي مؤخراَ، وضعت فاسكيز على قائمة المرشحين للرحيل هذا الصيف.

وتواجد اسم فاسكيز ضمن قائمة ريال مدري المغادرة في جولة تحضيرية صوب كندا، بانتظار ما ستكشفه الأيام المقبلة حول مستقبل اللاعب وفرص بقاءه في النادي الملكي.

يذكر أن هناك عدة أندية ترغب في ضم فاسكيز أبرزها، بايرن ميونيخ وانتر ميلان وباريس سان جيرمان، بينما يرغب اللاعب في الرحيل للدوري الإنجليزي.