شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: نيجيريا (0) وجنوب أفريقيا (0).. ربع نهائي أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم، نظيره جنوب أفريقيا، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الدور الـ8 «ربع النهائي» لبطولة كأس الأمم الأفريقية. تشكيل نيجيريا: حراسة المرمى: أكيبى خط الدفاع: أوازيم- إيكونج- أوميرو- كولينز فاي خط الوسط: نديدي- إيتيبو – شوكويزي Advertisements خط الهجوم: أحمد موسى- إيجالو – أيوبي تشكيل جنوب أفريقيا: حراسة المرمى: رونوين ويليامز خط الدفاع: مخيزي، هيلانتي، مخوانزي، هالشوايو خط الوسط: دين فورمان، كاموهيلو موكوتجو، بونجاني زونجو. خط الهجوم: لورش، بيرسي تاو، ليبو موتيبا

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