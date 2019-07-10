شكرا لقرائتكم خبر عن ربع نهائي أمم أفريقيا: التشكيل الرسمي لمباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن ستيوارت باكستر، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا الأول لكرة القدم، وجيرنر روهر المدير الفني لنظيره نيجيريا، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمعهما في التاسعة مساء اليوم الاربعاء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وجاء تشكيل جنوب أفريقيا كالتالي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

خط الدفاع: مخيزي، هيلانتي، مخوانزي، هالشوايو

خط الوسط: دين فورمان، كاموهيلو موكوتجو، بونجاني زونجو.

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خط الهجوم: لورش، بيرسي تاو، ليبو موتيبا

وجاء تشكيل نيجيريا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أكيبى

خط الدفاع: أوازيم- إيكونج- أوميرو- كولينز فاي

خط الوسط: نديدي- إيتيبو – شوكويزي

خط الهجوم: أحمد موسى- إيجالو – أيوبي