الحائلي يعرض 16 مليونا على المصري طارق حامد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

قدم نادي الاتحاد عرضا لنادي الزمالك المصري بشأن الاستعانة بخدمات لاعب الوسط الدولي طارق حامد بنظام الإعارة لمدة موسم واحد.

وأكدت «مكة» أن حصة الزمالك من الصفقة 3 ملايين دولار «11 مليون ريال»، فيما سيكون للاعب 1.3 مليون دولار «نحو 5 ملايين ريال»، ولم يبد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور موافقته النهائية بعد على العرض السعودي بعد الاتصال المباشر الذي جمعه برئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي.

يشار إلى أن طارق حامد شارك في 4 مباريات في بطولة الأمم الأفريقية الحالية، والتي خرج منها المنتخب المصري من دور الـ16 على يد منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون مقابل في لقاء استاد القاهرة، كما شارك اللاعب في بطولة كأس العالم بروسيا 2018.