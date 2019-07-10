50 مليونا تفجر قضية جديدة في الاتحاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

أكدت مصادر «مكة» أن إدارة الاتحاد الجديدة بقيادة أنمار الحائلي تفاجأت بعجز مالي في خزينة النادي يصل إلى 50 مليون ريال، نتيجة ديون جديدة تشمل عقود المدرب السابق الكرواتي سلافن بيلتش وعدد من محترفي الفريق، على الرغم من الدعم الكبير الذي حظيت به الإدارة السابقة والمقدر بـ 140 مليونا في الموسم الماضي.

وتنتظر الإدارة الجديدة الدعم المنتظر من قبل الهيئة العامة للرياضة لسداد الديون المتراكمة التي يعانيها النادي رغم المكرمة الملكية التي شملت جميع الأندية بسداد جميع القضايا الخارجية السابقة في أروقة الفيفا.

من جهة أخرى قدمت إدارة نادي الاتحاد يوم أمس الثنائي الأجنبي الجديد للفريق الأرجنتيني إميليانو غابرييل والتشيلي لويس أنتونيو خمينيز، بعد تجاوزهما الكشوفات الطبية، وذلك بمقر معسكر الفريق بمدينة مانشستر البريطانية، والذي اكتملت فيه صفوف البعثة بعد وصول الدفعة الأخيرة من اللاعبين الذين تخلفوا نتيجة عدم صدور تأشيرات دخولهم الأراضي الإنجليزية، وهو الأمر الذي أسعد المدرب التشيلي خوسية سييرا الذي يستعد لخوض مواجهة ذوب آهن الإيراني في الخامس من أغسطس المقبل.